نائب ايراني يدعو ظريف لتصحيح تصريحاته حول التفاوض مع أمريكا

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن النائب الايراني والعضو في كتلة "الولائيون" علي رضا سليمي أشار ، اليوم الإثنين، في اجتماع مجلس الشورى العلني خلال مذكرة شفهية إلى تصريحات وزير الخارجية محمد جواد ظريف، قائلا: تصريحات وزير الخارجية في مقابلة مع "شبيغل" أثارت قلق المشفقين.

وأضاف: الرئيس الامريكي ترامب اعترف رسمياً أنه قد نفذ عمليات إرهابية، وكيف يسعى ظريف إلى التفاوض مع ارهابي.

واشار النائب العضو في كتلة "الولائيون" في مجلس الشورى الاسلامي الى تصريح قائد الثورة الاسلامية بأنه أي شخص يتحدث عن التفاوض مع الولايات المتحدة هو إما خائن أو جاهل وعلى ظريف أن يصحح تصريحاته بسرعة./انتهى/