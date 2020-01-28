ولايتي: المشكلة الرئيسية في أفغانستان هي وجود قوات الاحتلال

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في افغانستان تاداميتشي ياماموتو، التقى اليوم الثلاثاء، بمستشار قائد الثورة الاسلامية في الشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي.

وشكر الممثل الخاص للأمين العام في أفغانستان الجهود التي تبذلها الجمهورية الإسلامية الإيرانية في أفغانستان، مثمنا دور إيران الإيجابي في حل قضايا أفغانستان.

وأشار ولايتي إلى إجراء الانتخابات الأفغانية وضرورة اتحاد الفرقاء الأفغانيين والشعب الأفغاني، معربا عن أمله في أن تبدأ الحكومة الأفغانية أعمالها في أسرع وقت ممكن.

وقال ولايتي أن الاستقرار والأمن سيتحققان في أفغانستان شريطة ألا تتدخل القوات المحتلة الأمريكية في الشأن الأفغاني، مؤكدا أن الشعب الأفغاني سيكون قادرا على تحديد مصيره، والمشكلة الرئيسية في أفغانستان هي وجود دول معادية مثل الولايات المتحدة.

دعا ياماماتو أيضا إلى حضور جمهورية إيران الإسلامية في عملية محادثات السلام الأفغانية والتعاون مع الأمم المتحدة بسبب دورها البناء والفعال في المنطقة.