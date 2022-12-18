الرئيس الإيراني يهنئ أمير قطر بالعيد الوطني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس الإيراني، حجة الإسلام السيد ابراهيم رئيسي، ارسل اليوم الأحد برقية إلى امير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد ال ثاني، يهنئه والشعب القطري بمناسبة حلول ذكرى العيد الوطني في هذا البلد.

وكتب رئيس الجمهورية في رسالة التهنئة الى الامير القطري: انني اتطلع في ضوء المشتركات الدينية والتاريخية التي تجمع بين شعبي البلدين، ان نشاهد توسيع العلاقات الثنائية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، وتطوير التعاون في الاصعدة الدولية والاقليمية وصولا الى السلام والاستقرار المستدامين.

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