رضائي: على أمريكا مغادرة المنطقة بدون أي شروط..هم لا يفهمون إلا لغة القوة

وأفادت وكالة مهر للانباء أن رئيس اللجنة النووية في مجلس الشورى الإسلامي "إبراهيم رضائي" صرح في حديث له لوكالة مهر للأنباء فيما يتعلق بضرورة خروج أمريكا من المنطقة: "أمريكا لا تفهم إلا لغة القوة، واينما وضعت قدمها لم تجن للشعوب والبنى التحتية المتعلقة بتلك الدولة إلا الخراب".

وتابع ان أمريكا اتت إلى المنطقة لكسب المنافع بعيدة المدى، وإذا لم تجد ممانعة ومقاومة واقعية وجدية حتماً سوف تبقى في المنطقة.

وأضاف "رضائي"، على دول المنطقة ان تتحلى بالوعي وتكون على درجة عالية من الصحوة وأن تبذل أقوى الضغوط على امريكا كي تخرج من المنطقة في أقرب وقت.

ولفت "رئيس اللجنة النووية في مجلس الشورى الإسلامية" الإنتباه إلى عدم احترام أمريكا لسيادة الدول قائلاً: أمريكا عندمة تحلق طائراتها في سماء أحد الدول، لا تخبر مسؤولي تلك الدولة، ضاربة بعرض الحائط سيادة وإستقلال الدول.

وفي إشارة منه للشروط التي وضعتها أمريكا مقابل خروجها من المنطقة أكد "رضائي": ما تلك الشروط إلى شاهداً على طمع امريكا وإستكبارها، فأمريكا محتل وعليها الخروج من المنطقة دون أي شورط.

وأشار "إبراهيم رضائي" إلى دور دماء الشهيد قاسم سليماني في صحوة شعوب المنطقة على خطر أمريكا، "شهادة الفريق "قاسم سليماني" ادت إلى صحوة الشعوب المسلمة وبالأخص شعوب المنطقة، وفهمت بدورها أن أينما حلت أمريكا في أي منطقة حل معها الدمار والخراب.

وخلص رئيس اللجنة النووية في مجلس الشورى الإسلامي إلى أن دماء شهداء المقاومة وبالأخص دماء الشهيد الفريق"قاسم سليماني" سوف تؤثر تأثيراً كبيراً على إخراج القوات الامريكية من المنطقة. /انتهى/