ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا الي 15 شخصا في ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن مدير العلاقات العامة بوزارة الصحة الإيرانية " كيانوش جهانبو" قال اليوم الثلاثاء: "من بين الحالات التي تم فحصها خلال الساعات الـ24 الماضية ، تم تشخيص 34 اصابة جديدة ، من بينها 16 اصابة في مدينة قم، و9 في طهران و اصابة واحدة في محافظة فارس واصابتين في كل من محافظتي مازندران وجيلان ، واصابة واحدة في نيشابور واصابتين في البرز واصابة واحدة في قشم.

واضاف ان هؤلاء المصابين من الاشخاص الذي سافروا من قم الى هذه المناطق او سبق لهم ان سافروا الى قم.

علما أن عدد الذين توفوا بفيروس كورونا الذي تفشى من ولاية هوبي بالصين اوائل شهر ديسمبر 2019 ، بلغ حتى اليوم (الثلاثاء) الفين و704 شخصا في العالم. /انتهى/