نرصد تغيير مسير الامريكان من قاعدة k-1 بدقة/ اقتربت ساعة الصفر

افاد مكتب الاعلام والعلاقات لحركة النجباء في الجمهورية الاسلامية الايرانية، ان المتحدث الرسمي باسم حركة النجباء نشر تغريدة قبل دقائق اكد فيها على اقتراب ساعة الصفر للثأر مبينا ان الحركة رصدت بدقة تحركات القوات الامريكية من قاعدة كي وان في كركوك نحو الزاب والحويجة.

وذكر المهندس نصر الشمري الامريكان يظنون انهم امنون بعد تغيير مسير تحركهم الى الطرق غير السالكة ولكن عليهم ان يعلموا اننا نرصدهم بدقة.

وتابع الشمري مخاطبا من احتلوا ارض العراق قائلا: هذه ارضنا ونحن اقرب اليكم مما تتصورون.