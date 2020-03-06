زياد نخالة يعزي بوفاة حسين شيخ الاسلام

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان زياد نخالة اصدر برقية تعزية اثر وفاة الدبلوماسي الايراني حسين شيخ الاسلام جاء فيها:

بمزيد من الحزن والأسى اتقدم بالتعزية الحارة للجمهورية الإسلامية قيادةً وشعباً ولاسرة الأخ العزيز والحبيب حسين شيخ الإسلام الذي عرفناه منذ انتصار الثورة الاسلامية.

فكان المرحوم أحد الرموز البارزة في مسيرة الثورة والذي حمل رسالة الإسلام بحضوره الدائم في كل الميادين وكان أحد الرموز الذين وقفوا بجانب الشعب الفلسطيني المظلوم على مدى حياته السياسية.

وبفقدان هذا الأخ العزيز والحبيب فقدنا أخا وصديقا ورمزا من رموز الحرية والذي كانت فلسطين والقدس تسكن قلبه فكان حاضرا دوما مؤيدا ومساندا ومدافعا عن قضية فلسطين وعن الشعب الفلسطيني .

وستبقى ذكراه حاضرة في قلوبنا وقلوب الأحرار في كل مكان ولا أملك في هذه المناسبة الحزينة إلا أن أقول عظم الله اجوركم و انا لله وانا اليه راجعون ولا حول ولا قوه الا بالله.

