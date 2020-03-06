اغلاق الطرق المؤدية الى المحافظات الشمالية في ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه تم الغاء صلاة الجمعة، فى جميع المحافظات الايرانية للأسبوع الثانى على التوالى، وفقا لقرار اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا خشية انتشار الفيروس بين تجمعات المصلين.



كما السلطات الايرانية الطرق الرئيسية المؤدية إلى المحافظات الشمالية بما في ذلك محافظتي مازندران وكيلان، فيما أطلقت البلاد "خطة التعبئة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا"، من اجل الوقاية من انتشار الفيروس الفتاك ومكافحته، حيث تم إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى مازندران أمام الزوار وغير القاطنين في المحافظة.



وعلى مدار الأسبوعين الماضيين، تفشى كورونا بسرعة في بعض المحافظات والمدن الإيرانية، وأصبحت إيران تحتل المركز الثاني بعدد الوفيات جراء هذا الفيروس بعد الصين، والمركز الرابع عالميا على صعيد الإصابات بعد الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا، وتعتبر العاصمة طهران ومدينة قم، ومحافظة كيلان هي المناطق التي شهدت تسجيل أكبر عدد من حالات الإصابة وأعداد الوفيات.



وعلى أعتاب عيد رأس السنة الشمسية الإيرانية عيد النيروز (21 مارس)، حذرت تقارير إيرانية من موجة ثانية لتفشي الوباء.