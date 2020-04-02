تسجيل 2875 اصابة جديدة في إيران وشفاء 16711 شخصا من المصابين

وقال المتحدث بأسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في تصريح اليوم الخميس: منذ ظهر أمس الاربعاء ولغاية اليوم الخميس تم تسجيل 2875 اصابة جديدة بفيروس كوفيد -19 وفق معايير التشخيص النهائي، ليرتفع عدد الاصابات الى 50468 اصابة.

واضاف جهانبور : لحسن الحظ فقد تماثل للشفاء 16711 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لحد الآن.

واشار جهانبور الى وقوع 124 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 لترتفع الوفيات الى 3160 حالة وفاة.

واوضح ان 3956 شخصا من المرضى المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة.

واشار الى ان عدد المشاركين في خطة التشخيص المبدئي لفيروس كورونا بلغ 69 مليون شخص. /انتهى/