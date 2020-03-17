روحاني يفتتح الطريق السريع بين طهران وكرج

وتم افتتاح القطعتين الثانية و الثالثة من الطريق السريع "شهيد همت" بمسافة 9.6 كيلومتر الذي يربط بين العاصمة طهران ومدينه كرج مركز محافظة البرز ليبلغ طول هذا الطريق 15.5 كم .

وافتتاح هذا الطريق السريع يسهم في تقليل الازدحام المروري بين طهران والمحافظات الغربية و الشمالية ومنها قزوين وزنجان وتبريز.

و يعد هذا الطريق السريع الذي يبلغ طوله 14.5 كيلومتر جزءا من الممر الدولي الرابط بين شرق البلاد وغربها و يسهم اكماله في توفير وقتا كبيرا للمواطنين باختصاره المسافة بين طهران و غربها و تم بناء 37 جسرا و نفقين بطول 538 فيه.

وحضر مراسم الافتتاح رئيس مكتب رئاسة الجمهورية " محمود واعظي" و وزير الطرق وبناء المدن " محمد سلامي" ومحافظ البرز " عزيز الله شهبازي".