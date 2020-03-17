  1. إيران
١٧‏/٠٣‏/٢٠٢٠ ١١:٢٨ ص

روحاني يفتتح الطريق السريع بين طهران وكرج

روحاني يفتتح الطريق السريع بين طهران وكرج

افتتح الرئيس الايراني حسن روحاني صباح اليوم الثلاثاء الطريق السريع الذي يربط العاصمة طهران بمدينة كرج مركز مقاطعة البرز الواقعة غرب طهران.

وتم افتتاح القطعتين الثانية و الثالثة من الطريق السريع "شهيد همت" بمسافة  9.6 كيلومتر الذي يربط بين العاصمة طهران ومدينه كرج مركز محافظة البرز ليبلغ طول هذا الطريق 15.5 كم .

وافتتاح هذا الطريق السريع يسهم في تقليل الازدحام المروري بين طهران والمحافظات الغربية و الشمالية ومنها قزوين وزنجان وتبريز.

و يعد هذا الطريق السريع الذي يبلغ طوله 14.5 كيلومتر جزءا من الممر الدولي الرابط بين شرق البلاد وغربها و يسهم اكماله في توفير وقتا كبيرا للمواطنين باختصاره المسافة بين طهران و غربها و تم بناء  37 جسرا و نفقين بطول 538 فيه.
وحضر مراسم الافتتاح رئيس مكتب رئاسة الجمهورية " محمود واعظي" و وزير الطرق وبناء المدن " محمد سلامي" ومحافظ البرز " عزيز الله شهبازي".

رمز الخبر 1902867

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