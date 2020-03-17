وزارة الخارجية تستدعي سفير المجر في طهران

وافادت الدائرة العامة للاعلام في وزارة الخارجية، ان مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية "سيد عباس عراقجي"، أعرب خلال لقائه اليوم الثلاثاء مع سفير المجر في طهران، عن مدى احتجاج الجمهورية الاسلامية على السلوك غير المألوف لقوات الشرطة والكادر الطبي لمستشفى سانت لاسو بالعاصمة المجرية بودابست مع طلاب الجامعات الإيرانيين المصابين بكورونا في مستشفى سانت لاسو في بودابست./انتهى/