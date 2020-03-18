ارتفاع الاصابات بفیروس کورونا في الكويت الى 142

وقال السند في المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة اليوم الأربعاء، إن 8 حالات جديدة مسجلة مرتبطة بالسفر إلى بريطانيا منها 6 كويتيين، وحالتان مخالطتان لحالات مرتبطة بالسفر إلى بريطانيا، وحالة أميركية وأخرى إسبانية، وحالة لمواطن مرتبط بالسفر إلى سويسرا، وحالة لمواطن ماتزال قيد التقصي الوبائي.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أمس الثلاثاء الدكتور عبدالله السند تسجيل سبع حالات جديدة مؤكدة ثبتت إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال السند، إن الحالات السبع الجديدة المسجلة مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة وهم جميعا مواطنون كويتيون. وأشار إلى أن هناك أربع حالات في العناية المركزة منها ثلاث حالات حرجة وواحدة مستقرة في حين بلغ عدد الذين خرجوا من المحاجر الصحية 564 حالة.