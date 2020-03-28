قيادي بالحشد الشعبي يطالب بإستدعاء السفير الامريكي في بغداد

وجاء تصريح كمال الحسناوي اليوم السبت، بعد تقرير لصحيفة ’’نيويورك تايمز’’ تحدث عن توجه أمريكي للتصعيد ضد جهات داخل العراق، قال إنها مدعومة من إيران”.

وذكر الحسناوي في حتصريحه لموقع "بغداد اليوم" إنه “في السابق كنا نسمع أحاديث وتسريبات صحفية ولكن اليوم أصبح الكلام علني وبدون خجل وهو استهداف لشعب كامل ولا يخص الفصائل فقط”.

وأضاف، أن “على رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ورئيس الوزراء المستقيل والمكلف أن يكون لهم رأي على الأقل في وسائل الإعلام عبر الاستنكار والتنديد بهذا التصعيد واستدعاء السفير الأميركي لمعرفة حقيقة ما يجري”.

وأشار الحسناوي إلى أن “فصائل المقاومة لن تركع وتخضع لهذه الاستهدافات الرخيصة من قبل واشنطن ونرى بأن مواقف القيادات السياسية ضعيفة وانبطاحية وبسببها تجرأت أميركا على الاستهداف الصريح”.

وكانت صحيفة ’’نيويورك تايمز’’ الأمريكية قالت، في تقرير نشرته فجر اليوم السبت، إن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، أمرت القادة العسكريين بالتخطيط لتصعيد القتال الأمريكي في العراق ، وأصدرت تعليمات الأسبوع الماضي للتحضير لحملة لتدمير (ميليشيا) مدعومة من إيران هددت بمزيد من الهجمات ضد القوات الأمريكية.

وذكرت الصحيفة “لكن القائد الأعلى للولايات المتحدة في العراق حذر من أن مثل هذه الحملة قد تكون دموية وتؤدي إلى نتائج عكسية وتهدد بالحرب مع إيران، في مذكرة فظة الأسبوع الماضي، كتب القائد، الفريق روبرت ب. وايت، أن الحملة العسكرية الجديدة ستتطلب أيضًا إرسال آلاف القوات الأمريكية الأخرى إلى العراق وتحويل الموارد عما كانت عليه المهمة وقد وصف العديد من المسؤولين الأمريكيين توجيه البنتاغون ورد فعل الجنرال وايت – كلاهما اتصالات عسكرية داخلية سرية – بمعرفة مباشرة بمحتوياتهما. يأتي التبادل وسط قتال محتدم داخل إدارة ترامب حول السياسة تجاه إيران ومسار الحرب الأمريكية في العراق، والذي بدأ قبل أكثر من 17 عامًا”.

وبينت الصحيفة “كان بعض كبار المسؤولين، بمن فيهم وزير الخارجية مايك بومبيو وروبرت سي أوبراين، مستشار الأمن القومي، يضغطون من أجل عمل جديد عدواني ضد إيران وقواتها بالوكالة، ويرون فرصة لمحاولة تدمير الميليشيات المدعومة من إيران، في العراق كقادة في إيران يصرف انتباههم بسبب أزمة الوباء في بلادهم.