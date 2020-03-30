تخصيص 12 الف مليار تومان للتعويض عن نقص ميزانية وزارة الصحة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث ببإسم الحكومة الايرانية علي ربيعي عقد اليوم الاثنين مؤتمرا صحفيا عن طريق الفيديو كونفرانس حيث هنأ بمناسبة حلول العام الايراني الجديد والاعياد الدينة التي تزامنت مع عيد "نوروز"، وأشار أن العالم بأسره يواجه تحدي وباء كوفيد-19 ، لكن ايران تواجه تحدى إتحاد كورونا والعقوبات معاُ ومن واجبنا الوطني هو كسر هذا الاتحاد والتغلب عليه، نظرا للثقة التي أكتسبناها بنفسنا جراء التحديات الفائقة الصعوبة التي واجهناها في العام الماضي والتي أصعبها كانت العقوبات الامريكية.

وقال ربيعي: قمنا بزيادة عدد الأسرة في المستشفيات وحاليا يوجد لدينا 13 الف سرير شاغر، ذلك فضلا عن اسرة دور النقاهة التي تم تشييدها على يد القوات المسلحة.

وأشار المتحدث باسم الحكومة الى مشروع الغربلة أو الفحص الطبي لتشخيص الاصابة بكورونا الذي تم تنفيذه على مستوى البلاد، حيث خضع نحو 60 مليون ايراني له، والذي يعد عملا نادرا من نوعه في العالم، ونظرا الى الفئات العمرية، يمكن القول أن معظم المواطنين قد خضعوا لهذا الفحص، وذلك ليس سهلا، وتوجه ربيعي بالشكر للقوات التعبئة والطواقم الطبية وكل من ساهم في هذا المشروع.

وقال ربيعي: نسعى الى تعويض نقص ميزانية وزارة الصحة، ومؤخرا قمنا بتخصيص ما يزيد عن 12 الف مليار تومان من أجل تعزيز وتوفير المعدات والأجهزة والادوية وغيرها من السلع الطبية.

وتابع: وباء كورونا جعل حياة الجميع في أنحاء الكرة الأرضية صعبة، لكن الايرانيون على طبيعة الحال تصررو أكثر من هذه المعضلة نظرا للعقوبات المفروضة على البلاد./انتهى/.