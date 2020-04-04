وزير الصحة يثمّن مساعي منظمة تعبئة المستضعفين لمكافحة كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن قسم العلاقات العامة في منظمة التعبية، أن وزير الصحة الايراني سعيد نمكي، ابرق برسالة الى رئيس المنظمة أعرب خلالها عن شكره للدعم والتعاون والمساعي الجهادية لهذه المنظمة واعضائها التعبويون في تنفيذ مشروع "التعبئة الوطنية لمكافحة كورونا"، معتبرا انه رغم الطريق الصعب الذي أمامنا حتى التخلص من الوباء الناجم عن كوفيد 19، لكن ما تمكنا من تحقيقه لحد الان هو نتيجة التضامن والإنسجام وتعاون مختلف الجهات بما فيه منظمة التعبئة.