حالات الاصابة بكورونا تتزايد في الصين

وقالت لجنة الصحة الوطنية في بيان اليوم الاثنين إنه تم التعرف على 78 حالة جديدة لم تظهر عليها أعراض بنهاية يوم الأحد مقابل 47 حالة يوم السبت.

وأصبح ما يسمى بالحالات الواردة من الخارج والمرضي المصابون بالفيروس ويمكنهم نقله لآخرين لكن لا تظهر عليهم أي أعراض هو أكثر ما يقلق الصين في الأسابيع الأخيرة.

وكان من بين حالات الإصابة الجديدة حالة واحدة فقط منقولة محليا في إقليم قوانغدونغ الجنوبي تراجعا عن خمس حالات قبل يوم في نفس الإقليم .

وكانت باقي الحالات الثماني والثلاثين لأشخاص عادوا للصين من الخارج بالمقارنة مع 25 يوم السبت.

وقالت السلطات المحلية في قوانغدونغ إن الحالة الجديدة المنقولة محليا كانت لشخص سافر من إقليم هوبي.

ويوجد الآن ببر الصين الرئيسي 81708 حالات إصابة بكورونا و3331 حالة وفاة.

وتراجعت حالات الإصابة اليومية بشكل كبير عن ذروة الوباء في فبراير شباط عندما كانت يتم الإعلان عن مئات الحالات الجديدة يوميا لكن ما زالت تظهر حالات إصابة جديدة يوميا.

وأغلقت البلاد حدودها أمام كل الأجانب تقريبا مع انتشار الفيروس عالميا على الرغم من أن معظم الحالات الواردة من الخارج لصينيين عائدين من الخارج. ودفعت الحكومة المركزية أيضا السلطات المحلية لتحديد وعزل المرضى الذين لا تظهر عليهم أعراض.

مصدر: رويترز