  1. الثقافة
٢٥‏/٠٤‏/٢٠٢٠ ٧:١٢ م

بدء حفل تلاوة القرآن الكريم بمناسبة شهر رمضان بحضور قائد الثورة

بدء حفل تلاوة القرآن الكريم بمناسبة شهر رمضان بحضور قائد الثورة

بدأ حفل تلاوة القرآن الكريم لمناسبة شهر رمضان المبارك عبر الفيديو بصورة مباشرة بحضور قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي.

وكما جرت عليه العادة في الاعوام الماضية يقام حفل تلاوة القرآن الكريم في اليوم الاول من شهر رمضان المبارك .

وبناء على التوصيات والتعليمات الصحية للجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا والتي تقضي بحظر التجمعات، فان الحفل يقام عبر الاتصال التلفزيوني المباشر مع عدد من افضل القراء في البلاد في حسينية "الامام الخميني (رض)" بطهران.

ويبدا الحفل في تمام الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي (الواحدة والنصف بعد الظهر بتوقيت غرينتش) ويتم بثه مباشرة عبر مختلف القنوات التلفزيونية والموقع الرسمي لقائد الثورة الاسلامية على شبكة التواصل الاجتماعي KHAMENEI.IR./انتهى/

رمز الخبر 1903609

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