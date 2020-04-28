إيران وأفريقيا الجنوية تؤكدان على تعزيز التعاون في مجال مكافحة كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أجرى الرئيس حسن روحاني اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا مع نظيره لدى أفريقيا الجنوبية ، حيث أكد الجانبان على ضرورة تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية سيما التجارية والاقتصادية ومشاركة الخبرات والمعلومات في مجال مكافحة كورونا، أضافة الى التعاون الصحي والعلمي بين البلدين.

وضمن الاشارة الى ما سلف من التعاون والعلاقات بين البلدين، أكدا على ضرورة الاستفادة من الامكانيات الجديدة من أجل تطوير هذا التعاون وأجراء مشاريع مشتركة جديدة.

وايضا تم التأكيد خلال هذه المحادثة الهاتفية على أهمية توطيد التعاون على المستوى الدولي من اجل مواجهة العقوبات الامريكية الاحادية والإجراءات التعسفية والمناهضة لحقوق الانسان التي تمارس ضد الشعب الفلسطيني، والسعي لإرسار الامن والسلام في سوريا واليمن.

ونوه روحاني الى الاجراءات الظالمة الامريكية ضد الشعب الايراني، قائلا: في ظل الظروف التي نشهدها عالميا جراء تفشي فيروس كورونا وضرورة اعادة النظر في العلاقات بين البلدان، نرى ان الولايات المتحدة تضاعف الحظر ضد ايران وإضافة الى انتهاكها القوانين الدولية، تنتهك ايضا قوانين منظمة الصحة العالمية، وتحول دون عمليات تبادل السلع في المجال الطبي والصحي مع ايران.

وأشار روحاني الى عضوية افريقيا الجنوبية بشكل غير دائم في مجلس الامن الدولي، قائلا: نتوقع أن تعارض أفريقيا الجنوية الاجراءات الأحادية الجانب واللا قانونية للولايات المتحدة، أكثر من السابق خلال مشاركتها في الاجتماعات الدولية وفي الأمم المتحدة./انتهى/.