إيران ... تسجيل 71 حالة وفاة جديدة جراء كورونا والمتعافين نحو 72 الف و500

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم وزارة الصحة الايرانية كيانوش جهانبور اعلن اليوم الثلاثاء، انه وفقا لحوصات تشخيص كورونا التي أجريت في مختبرات ذات الرخصة في البلاد، خلال الساعات الـ24 الماضية تم تسجيل الف و112 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا، وبذلك وصل عدد الاصابات الى 92 الف و584 حالة في البلاد.

وقال جهانبور: خلال الساعات الـ24 الماضية توفي 71 شخص جراء الاصابة بكوفيد 19 ليصل العدد الاجمالي لضحايا المرض منذ بداية تفشيه في البلاد الى 5 الاف و877 شخصا.

وبالاشارة الى أن 60 في المئة من المصاين كورونا تلقوا العلاج دون أن يرقدوا في المستشفيات،تابع: لحسن الحظ لحد الآن قد تماثل 72 الف و439 شخصا بالشفاء وخرجوا من المستشفيات، وأنه لحد الان قد خضع 442 و590 شخصا لفحص كورونا في مجموع 126 مختبر فحص طبي./انتهى/.