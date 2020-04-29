  1. السياسة
٢٩‏/٠٤‏/٢٠٢٠ ٩:٢٨ ص

لافروف: دول مجموعة "بريكس" تطالب برفع الحظر الأمريكي الأحادي الجانب

لافروف: دول مجموعة "بريكس" تطالب برفع الحظر الأمريكي الأحادي الجانب

طالب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف متحدثا من جانب الدول الأعضاء لمجموعة "بريكس" التي تضم خمس دول برفع الحظر الامريكي الاحادي الجانب.

وقال لافروف في خطاب متلفز لوزراء خارجية دول "بريكس"، والتي تضم روسيا والصين والبرازيل والهند وجنوب إفريقيا، ان وزراء خارجية "بريكس" اتفقوا خلال الاجتماع عبر الاجواء الافتراضية والذي ناقش الحظر الاحادي الذي اعتادت عليه الولايات المتحدة ضد الدول التي تعارض سياساتها، على ان  الحظر يعرقل المكافحة الجماعية لمرض كورونا.

واضاف، لقد ناقشنا في جلسة عقظت الثلاثاء النتائج السلبية للحظر واتفق جميع الاطراف على أن هذه الاجراءات المقيدة غير قانونية وتنتهك ميثاق الامم المتحدة وقرارات مجلس الامن والمعايير الدولية.

وتابع لافروف، إن المعركة ضد كورونا كانت أولوية لمجموعة "بريكس"، لذلك ناقش اجتماع اليوم تعاون الدول الأعضاء في "بريكس" للعثور على لقاح لكورونا.

وتتولى روسيا الرئاسة الدورية لمجموعة "بريكس" في عام 2020.

يذكر ان الولايات المتحدة تفرض حظرها الاحادي على ايران وروسيا وفنزويلا وكوبا وكوريا الشمالية.

رمز الخبر 1903706

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 8 + 10 =

    توب تن

    مقابلات

    الرأي