محاولات سعودية للتقلیص من أهمية إطلاق ايران قمراً صناعياً وردود الأفعال العربية الساخرة

وكالة مهر للأنباء: بعد أن أنجز الحرس الثوري الايراني عملية إطلاق القمر الصناعي "نور1" بنجاح، وفي حين أعتبر غالبية المحللون السياسيون في الدول الغربية وغيرها من الدول في العالم، هذه العملية إنجازاً عسكرياً وعلمياً كبيراً، سيما في ظل العقوبات وأزمة كورونا، حاولت وسائل الاعلام السعودية وبالتزامن مع نظيراتها الإسرائيلية، التقليل من شأن وأهمية هذا الانجاز الكبير.

ولقيت هذه المحاولات ردود فعل شديدة في مواقع التواصل الاجتماعي من قبل المستخدمين؛ في هذا المجال نشر اسعد ابوخليل الاستاذ في جامعة كاليفورنيا الامريكية والنشاط على موقع تويتر تغريدة علق خلالها على عنوان صحيفة الشرق الاوسط، الذي جاء فيه: "البنتاغون يقلل من أهمية إطلاق ايران قمراً صناعياً عسكرياً".

وكتب الاخير: "خلينا نحن العرب نُطلق الحمام الزاجل فيما إيران المُحاصرة تطلق قمرا صناعيّا. تجهد جريدة محمد بن سلمان الصهيونيّة كي تقلّل من أهميّة الحدث العلميّة والعسكريّة. اين نحن العرب من ذلك, للأسف؟"، مشيراً بذلك الى أهمية إطلاق ايران لقمر "نور" الصناعي.

ونشر ناشط آخر مقطع فيديو يظهر جملاً يرفع عبر الرافعة في السعودية، وكتب: "الحمد لله هذه اول مرة تمكنت السعودية من إطلاق جملاً الى الفضاء."

كما واعتبر الناشطون والشخصيات الاعلامية أن ما تقوم به وسائل الاعلام السعودية بهذا السياق، محاولة من أجل التستر على ضعفها، وهذه ليست المرة الاولى التي تحاول السعودية من تقليل أهمية إنجازات الجمهورية الاسلامية في ايران.