قائد الثورة الاسلامية يتبرع بـ450 مليون تومان لدعم المساجين بجرائم غير مقصودة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن أسدالله جولايي رئيس لجنة الدية في ايران صرح: رغم أن هذا العام لم تقام مراسم "كلريزان" على غرار العادة السنوية للإفراج عن السجناء في الجرائم غير المقصودة لكن الخيرون في البلاد لم ينسوا 6 الاف سجين بجرائم غير متعمدة وقاموا بإحياء طقوس هذه السُنة الحسنة في الفضاء الافتراضي، كما أن قائد الثورة الاسلامية كعادته السنوية في شهر رمضان المبارك بادر بالمساعدة من أجل اطلاق سراح هؤلاء المساجين عبر التبرع بـ450 مليون تومان.

وأضاف: وفقا لتقارير هذه اللجنة أن سماحة القائد قام خلال العقد الماضية بالتبرع بـملياري و563 مليون تومان للإفراج عن 700 سجين مدين أو محكوم عليه بدفع الدية بسبب حوادث السير.

وقال جولايي: أن مساعات السيد علي الخامنئي لهذه اللجنة لم تقتصر بشر رمضان فقط ، بل أن زياراته لمختلف المدن والمحافظات تتضمن التبرعات من هذا النوع، في سبيل المثال عند ما أجرى سماحته زيارة لمدينة كرمانشاه (غرب ايران) قام بالتبرع بمبلغ 5 مليارات من أجل الافراج عن 240 سجين في هذه المحافظة لجرائم غير مقصودة، كما وتبرع عند زيارته لمدينة بجنورد (شمال شرق ايران) بمليار تومان من اجل الافراج عن 125 سجين مدين./انتهى/.