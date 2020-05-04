ايران ... تسجيل 74 حالة وفاة جديدة جراء كورونا والمتعافين أكثر من 79 الف

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم وزارة الصحة الايرانية كيانوش جهانبور اعلن اليوم الأحد، انه وفقا لفحوصات تشخيص كورونا التي أجريت في مختبرات ذات الرخصة في البلاد، خلال الساعات الـ24 الماضية تم تسجيل 1223 حالة إصابة كورونا، وبذلك وصل عدد الاصابات الى 98 الف و647 حالة في البلاد.

وقال جهانبور: خلال الساعات الـ24 الماضية توفي 74 شخصا جراء الاصابة بكوفيد 19 ليصل العدد الاجمالي لضحايا المرض منذ بداية تفشيه في البلاد الى 6 الاف و277 شخصا.

وتابع: لحد الآن قد تماثل 79 الف و379 شخصا بالشفاء وخرجوا من المستشفيات، بينما يعاني الفي و676 شخصا من حالة حرجة ويتلقون العلاج في قسم العناية المركزة. /انتهى/.