ايران ... الف و680 حالة إصابة جديدة بكورونا والوفيات 78 شخصاً

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم وزارة الصحة الايرانية كيانوش جهانبور اعلن اليوم الأربعاء، انه وفقا لفحوصات تشخيص كورونا التي أجريت في مختبرات ذات الرخصة في البلاد، خلال الساعات الـ24 الماضية تم تسجيل الف و 680 حالة إصابة كورونا، وبذلك وصل عدد الاصابات الى 100 الف و650 حالة في البلاد.

وقال جهانبور: خلال الساعات الـ24 الماضية توفي 78 شخصا جراء الاصابة بكوفيد 19 ليصل العدد الاجمالي لضحايا المرض منذ بداية تفشيه في البلاد الى 6 الاف و418 شخصا.

وتابع: لحد الآن قد تماثل 81 الف و587 شخصا بالشفاء وخرجوا من المستشفيات وبذلك تأتي ايران ضمن الدول الـ45 في العالم من حيث الشفاء من هذا المرض، ومن جهة أخرى يعاني الفي و735 شخصا من حالة حرجة ويتلقون العلاج في قسم العناية المركزة.

وأضاف جهانبور: وأنه لحد الان قد خضع 931 الف و 275 شخصا لفحص كورونا في مجموع 126 مختبر فحص طبي. /انتهى/.