توزيع 130 الف رزمة معيشية في بوشهر في فترة كورونا

وقال العميد رزمجو في تصريحه على هامش مراسم تنفيذ المرحلة الثانية لمناورة "التراحم والتعاطف والمساعدة الايمانية" في بوشهر، انه تم توزيع 130 الف رزمة معشية في محافظة بوشهر منذ تفشي فيروس كورونا لغاية الان.

واضاف، ان 35 الف رزمة معيشية من هذا العدد تم توزيعها في المرحلة الاولى و 40 الف رزمة توزع في المرحلة الثانية للمناورة على الفقراء والمعسرين والذين تضرروا معيشيا بسبب تفشي فيروس كورونا، فيما بقية العدد (55 الف رزمة) فقد تم توزيعها منذ تفشي الفيروس الى ما قبل بدء هذه المناورة.

واوضح عضو لجنة مكافحة فيروس كورونا في محافظة بوشهر بانه تم تفويض الحرس الثوري مسؤولية لجنة جمع وتوزيع الرزم المعيشية.