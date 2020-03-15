تأجبل موعد إجراءالمرحلة الثانية من إنتخابات البرلمان الايراني الى 11 سبتمبر

صرح رئيس الجنة الوطنية للانتخابات جمال عرف في حديث مع مراسل وكالة مهر للأنباء، حول موعد اجراء المرحلة الثانية من الدورة الـ11 لإنتخابات مجلس الشورى الاسلامي التي كان من المقرر إجراءها في الـ17 من شهر ابريل المقبل، صرح: أنه بسبب تفشي وباء كورونا ونظرا الى ما توصلت اليه اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا واستمرار المرض حتى اواخر شهر ابريل، قد أبرقنا برسالة الى لجنة صيانة الدستور، واقترحنا أن يتم تأجيل موعد الانتخابات الى نهاية الصيف حيث يشهد البلاد اجواء هادئة ومستقرة.

وأضاف: اقترحنا موعدين في جمعتين متتاليتين؛11 و18 من شهر سبتمبر، وقد وافقت لجنة صيانة الدستور على موعد الـ11 من سبتمبر، ولذلك سوف يتم اجراء المرحلة الثانية من الدورة الـ11 لإنتخابات مجلس الشورى الاسلامي./انتهى/.