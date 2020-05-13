ايران ... نحو الفي حالة إصابة جديدة بكورونا والوفيات 50 شخصاً

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم وزارة الصحة الايرانية كيانوش جهانبور اعلن اليوم الأربعاء، انه وفقا لفحوصات تشخيص كورونا التي أجريت في مختبرات ذات الرخصة في البلاد، خلال الساعات الـ۲۴ الماضية تم تسجيل الف و۹۵۸ حالة إصابة كورونا، وبذلك وصل عدد الاصابات الى ۱۱۲ الاف و۷۲۵ حالة في البلاد.

وقال جهانبور: خلال الساعات الـ۲۴ الماضية توفي ۵۰ شخصا جراء الاصابة بكوفيد ۱۹ ليصل العدد الاجمالي لضحايا المرض منذ بداية تفشيه في البلاد الى ۶ الاف و۸۷۳ شخصا.

وتابع: لحد الآن قد تماثل ۸۹ الف و۴۲۸ شخصا بالشفاء وخرجوا من المستشفيات، ومن جهة أخرى يعاني الفي و۷۳۵ شخصا من حالة حرجة ويتلقون العلاج في قسم العناية المركزة.

وأضاف جهانبور: وأنه لحد الان قد خضع ۶۲۹ الف و ۵۳۴ شخصا لفحص كورونا في المختبرات الفحص الطبي بالبلاد. /انتهى/.