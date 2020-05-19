الغزاويون يتظاهرون تضامناً مع العالم في الحرب ضد كورونا

ورفع المشاركون خلال جولة في القوارب اعلام الدول الصديقة لفلسطين اضافة إلى شعارات تطالب بكسر الحصار المفروض على قطاع غزة منذ 15 عاما.

ورفرف علم الجمهورية الاسلامية الايرانية الى جانب اعلام عدد من الدول الصديقة.

وقال منسق مبادرة "متضامنون" نضال غبن إننا "نراقب ما يحدث في بعض الدول التي غزاها فيروس كورونا وقلوبنا يعتصرها الالم، معربين عن أصدق مشاعر التضامن والوقوف الى جانب هذه الدول الصديقة".

وأضاف غبن في حديث مع مراسل "ارنا" انه "رغم الجوائح التي يمر بها الشعب الفلسطيني وعلى راسها الاحتلال الصهيوني الذي يغتصب الارض الفلسطينية ويقتل الشجر والحجر والبشر ويهود المقدسات إلا أنه يعبر عن تضامنه مع شعوب الأرض التي تواجه الفیروس انطلاقا من ايماننا بان الانسانية تجمعنا".

وتابع غبن" صحيح أن الشعب الفلسطيني فقير الموارد اقتصاديا وماديا ويعاني من الهموم والجوائح الا أنه غني بمشاعر المحبة والتضامن".

ودعا إلى تعزيز مبادئ التعاون الانساني، مطالبا بتقديم المساعدات للعمال الفلسطينيين الذين تضرروا من جائحة كورونا.

بدوره، قال الناشط الفلسطيني يسري الغول: "نحن قمنا بتأسيس مبادرة متضامنون لإطلاق مجموعة من الرسائل أولا "إننا نقف الى جانب دول العالم التي تعاني من فیروس كورونا".

وأضاف الغول: "نحن نتعاطف مع شعوب الأرض في ايران ولبنان وغيرها"، مطالبا الدول بالوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني الذي يعاني من فیروس الاحتلال الصهيوني منذ 7 عقود والحصار في غزة منذ 15 عاما اضافة إلى تهويد الأرض والمقدسات والقتل المنظم والتشريد وغيرها من ممارسات الاحتلال.