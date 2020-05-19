العميد صباحي فرد يتفقد مواقع الدفاعات الجوية في جنوب شرق البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قائد الدفاعات الجوية التابعة للجيش الايراني العميد عليرضا صباحي فرد أجرى صباح اليوم زيارة لمنطقة الدفاع الجوي جنوب شرق البلاد، وتفقد المواقع الرادارية والصاروخية والمدفعية وقيم مستوى استعداد القوات الجوية في هذه المنطقة.

وفي إشارة الى الاهمية الاستراتيجية لمنطقة جنوب شرق البلاد والمسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتق الدفاعات الجوية فيها قال صباحي فرد: رغم أن الطيران التابع للقوات الاجنبية يحلق بشكل مستمر في هذه المنطقة، لكن الجهوزية العالية والوعي المستمر لقوات الدفاع الجوي في تصدى لأي اعتداء، تمنعهم من التفكير في التغلغل في سماء ايران وتجعل أجواء هذه المنطقة آمنة.

كما وتفقد صباحي فرد مركز عمليات الخليج الفارسي ومواقع رادارات "غينو" و"فتح" والمواقع الصاروخية والمدفعية في هذه المنطقة. /انتهى/