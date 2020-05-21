حظر وزير الداخلية وقائد الشرطة دليل وهن وارتباك اميركا

وأدان موسوي في بيان اليوم الخميس، الحظر الاميركي الجديد معتبرا أن إدمان امريكا على فرض الحظر على الاخرين يجسد سلوكها غير القانوني والاستبدادي، وخرقها لكل النظم والقوانين الدولية من خلال سياساتها العدائية التي تستهدف المؤسسات والمسؤولين الشرعيين في الدول المستقلة.

وأكد المتحدث أن الحظر الاخير يعد انتهاكا صارخا للقرار الدولي 1331 وبالتالي على المجتمع الدولي أن يُخضع اميركا للمساءلة على هذه الخروقات الكبيرة.

واشار موسوي الى أن الولايات المتحدة ومن خلال هذه الاجراءات تتجاهل ادبيات العرف والقانون الدولي، وتستهدف الافراد والمؤسسات بالحظر الامر الذي ينعكس سلبا على أمن المنطقة. /انتهى/