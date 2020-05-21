  1. السياسة
٢١‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ١:١٣ م

الخارجية الإيرانية

حظر وزير الداخلية وقائد الشرطة دليل وهن وارتباك اميركا

حظر وزير الداخلية وقائد الشرطة دليل وهن وارتباك اميركا

أعتبر المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي، أن الحظر الاميركي العاجز ضد وزير الداخلية وقائد الشرطة وباقي المسؤولين في البلاد، دليل على وهن الادارة الاميركية ويأسها وارتباكها.

وأدان موسوي في بيان اليوم الخميس، الحظر الاميركي الجديد معتبرا أن إدمان امريكا على فرض الحظر على الاخرين يجسد سلوكها غير القانوني والاستبدادي، وخرقها لكل النظم والقوانين الدولية من خلال سياساتها العدائية التي تستهدف المؤسسات والمسؤولين الشرعيين في الدول المستقلة.

وأكد المتحدث أن الحظر الاخير يعد انتهاكا صارخا للقرار الدولي 1331 وبالتالي على المجتمع الدولي أن يُخضع اميركا للمساءلة على هذه الخروقات الكبيرة.

واشار موسوي الى أن الولايات المتحدة ومن خلال هذه الاجراءات تتجاهل ادبيات العرف والقانون الدولي، وتستهدف الافراد والمؤسسات بالحظر الامر الذي ينعكس سلبا على أمن المنطقة. /انتهى/

رمز الخبر 1904322

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