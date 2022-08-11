مباحثات هاتفية بين وزيري خارجية إيران وتركيا حول أمور عديدة

وأفادت وكالة مهر للنباء أنه وفي هذا الاتصال الهاتفي، شكر وزير الخارجية الإيرانية، الحكومة التركية على تضامنها مع ضحايا الفيضانات الأخيرة في ايران ولإرسالها شحنة مساعدات إنسانية.



وأحيا وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، في هذه المباحثات الهاتفية، ذكرى عاشوراء، مؤكدا عدم تبرير ولا إنسانية قتل المدنيين وخاصة الأطفال على يد الصهاينة.

وقيّم الجانبان بشكل إيجابي الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس تركيا والوفد المرافق رفيع المستوى إلى طهران، وتبادلا وجهات النظر حول كيفية متابعة اتفاقيات وإنجازات الاجتماع السابع لمجلس التعاون الأعلى الإيراني التركي.

وأعلن وزير الخارجية عن توجيهات الدكتور رئيسي بالمتابعة الجادة لاتفاقات زيارة السيد أردوغان إلى طهران واعتبر أنه من الضروري زيادة التواصل بين الوزارات والمؤسسات في البلدين من أجل تحقيق الخطط المتوقعة بما يتماشى مع مصالح الشعبين.

كما هنأ أميرعبداللهيان بانطلاق دورة ألعاب تضامن الدول الإسلامية في قونية معربا عن أمله في نجاح الحكومة التركية في إقامة هذه المسابقات.

أوغلوا: نأمل أن يوفر الجانب الأمريكي برؤية واقعية وعملية بما يخص مفاوضات فيينا

كما أعرب وزير خارجية تركيا عن ارتياحه لاستضافة الرياضيين الإيرانيين وأكد أن مثل هذه المنافسات ستلعب دوراً بناءً في تعزيز الأواصر بين المجتمعات المسلمة.

وأشار وزير الخارجية إلى المفاوضات الأخيرة في فيينا لرفع العقوبات، وقال: لقد نقلنا رسالتنا إلى أمريكا عبر الأوروبيين. ونأمل أن يوفر الجانب الأمريكي برؤية واقعية وعملية وقبول المطالب المشروعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية الأرضية للاتفاق على النص النهائي.

كما أعرب وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو، عن أمله في أن تثمر المفاوضات الجارية قريباً من أجل ضمان حقوق الشعب الإيراني والمصالح المشتركة لجميع الأطراف.

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