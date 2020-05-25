اعادة افتتاح مرقد الامام الرضا (ع) اعتبار من اليوم

وأعلنت ذلك اللجنة الوطنية الايرانية لمكافحة كورونا وأكدت انها ستعيد افتتاح مرقد الإمام علي بن موسى الرضا (سلام الله عليهما) خلال النهار بدءا من اليوم الاثنين 25 5 2020 مع مراعاة التعليمات الصحية.

وكان مساعد محافظ خراسان الرضوية (شرق) للشؤون السياسية والامنية والاجتماعية "حسن جعفري"، قد اعلن في وقت سابق من شهر رمضان المبارك انه بناء على قرار اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا وكافة الملاحظات ذات الصلة، فإن ابواب الروضة الرضوية المقدسة ستبقى مغلقة في ليالي القدر المباركة ايضا؛ داعيا المواطنين الى احياء هذه المناسبة العظيمة عبر البرامج التلفزيونية المباشرة./انتهى/