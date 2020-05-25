  1. الإقتصاد
٢٥‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ١:١٨ م

وجهة ناقلات نفط ايران النهائية الى فنزويلا

وجهة ناقلات نفط ايران النهائية الى فنزويلا

وصلت ناقلة النفط الايرانية الاولى (فورجون) من اصل خمسة المتوجهة لفنزويلا الى ميناء "ال باليتو" حيث ستفرغ شحنتها بعد ساعات .

وبحسب موقع "نوينيوز" فان السفينة الثانية اي "فارست" وصلت الى المنطقة الاقتصادية لهذا البلد حيث تم مرافقتها من قبل السفن الحربية الفنزويلية وهي في طريقها الى محل تفريغ شحنتها .

اما ناقلة نفط "فاكسون" التي تعد الناقلة الثالثة التي تحمل المشتقات النفطية الى فنزويلا ستصل يوم الاربعاء الى المنطقة الاقتصادية .

واما سفينتا «پتونیا» و «کلاول» اللتان ترفعان العلم الايراني كالسفن الاخرى فانهما حاليا تبحران باتجاه البحر الكاريبي باتجاه فنزويلا وفقا للبرنامج المخطط لها .

الرئيس الفنزويلي نیکولاس مادورو وضمن تجديد شكره لايران اكد قائلا: کاراکاس وطهران تتطلعان للسلام ومن حقنا ان يكون لدنا تعامل تجاري حر.

ووصف الشعبين الايراني والفنزويلي بانهما شعبان ثوريان وقال: كاراكاس وطهران لن "تركعا" أبدا أمام واشنطن.

رمز الخبر 1904427

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 6 + 1 =

    توب تن

    مقابلات

    الرأي