إنتخابات الهيئة الرئاسية لمجلس الشورى الاسلامي ستقام غداً الخميس

أفاد مراسل وكالة مهر للأنباء، أنه خلال إفتتاحية الجلسة الأولى لمجلس الشورى الإسلامي للدورة الحادية عشرة، اقترح حجة الإسلام السيد "رضا تقوي" المتحدث السني في مجلس الشورى الإسلامي اقامة جلسة التصويت لانتخاب رئيس مجلس الشورى الإسلامي غداً الخميس.

وقال تقوي:"ان البرلمان الجديد ومن خلال عقد جلسة علنية يوم الخميس يريد ان يوجه رسالة الى الجميع بأن مجلس الشورى الاسلامي جاد في حل مشاكلهم ويسعى إلى تخصيص المزيد من الوقت لتسيير الأمور".

وأضاف رئيس البرلمان السني : "يرى بعض الأشخاص أن عقد جلسة علنية للبرلمان يوم الأحد الأسبوع المقبل سيوفر فرصةً لمرشحي رئاسة المجلس التعرف على بعضهم البعض بشكل أفضل".

واوضح: ستعقد الجلسة المقبلة للبرلمان يوم الخميس للتصويت على الأعضاء المرشحين في البرلمان لتولي منصب الرئاسة، وأعلن ان النواب المنتخبين أعلنوا أنهم وافقوا على عقد الجلسة المقبلة غدا الخميس من اجل انتخاب رئيس البرلمان.

تكريم المرشحين في مجلس النواب الحادي عشر للشهداء

وبحسب تقرير وكالة مهر، انتهت الجلسة الافتتاحية لمجلس الشورى الإسلامي منذ دقائق، وزار المسؤولون المرشحون مراقد الشهداء المجهولين تكريماً واحتراما لهم.

