مجلس الشورى الاسلامي يشكل سنداً لدى الجهاز الدبلوماسي كونه يمثل ارادة الشعب

ونشر موسوي اليوم الاربعاء تغريدة على موقع تويتر جاء فيها بصور من مراسم إفتتاح الدورة الحادية عشرة من مجلس الشورى الاسلاميقائلا: ان الخارجية وفي اليوم الاول من اطلاق اعمال الدورة الحادية عشرة من مجلس الشورى الاسلامي، ترحب بالدبلوماسية البرلمانية، معتبرا ان تشكيل لجنة الدبلوماسية يوفر ارضية التعاطي المسؤول في الدورة الجديدة.

وحول بدء الدورة الحادية عشرة لمجلس الشورى الاسلامي قال ان المجلس الذي يتحلي بالحكمة والقوة يكون سندا للدبلوماسية ونحن نستند الى التعاطي الثنائي مع المجلس كونه مؤسسة تحكمها سيادة الشعب.