  1. إيران
٢٧‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ٩:٢٧ م

ناقلة وقود إيرانية رابعة تدخل الكاريبي في طريقها إلى فنزويلا

ناقلة وقود إيرانية رابعة تدخل الكاريبي في طريقها إلى فنزويلا

قال مسؤول حكومي إن الشحنة الرابعة لمجموعة من ناقلات الوقود الإيرانية وصلت إلى بحر الكاريبي اليوم الأربعاء في المرحلة الأخيرة من رحلتها إلى فنزويلا، الدولة المستقبلة التي بدأت استعدادات لتوزيع البنزين المستورد بين مواطنيها.

وتزود إيران البلد الواقع في أمريكا الجنوبية بما يصل إلى 1.53 مليون برميل من البنزين لمساعدته في تخفيف نقص حاد أرغم الفنزويليين على الاصطفاف لساعات في طوابير أمام محطات الوقود.

وفي حين قوبلت إمدادات الوقود الإيرانية بترحيب من فنزويلا، إلا أنها تعرضت لانتقادات من السلطات الأمريكية لأن البلدين العضوين في منظمة أوبك يخضعان لحظر أمريكي. لكن الناقلات أبحرت حتى الآن إلى وجهاتها دون أن تواجه أي عرقلة.

وبحسب بيانات رفينيتيف إيكون، فإنه بينما كانت الناقلة فاكسون تدخل الكاريبي، كانت ثلاث ناقلات أخرى راسية بالفعل في موانئ فنزويلية لتفريغ شحناتها.

ونفى سفير إيران لدى فنزويلا حجة الله سلطاني في مقابلة تلفزيونية يوم الثلاثاء أن فنزويلا ستدفع ثمن الوقود ذهبا، مثلما قال مسؤولون أمريكيون.

رمز الخبر 1904508

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 4 + 8 =

    توب تن

    مقابلات

    الرأي