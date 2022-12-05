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٠٥‏/١٢‏/٢٠٢٢, ٩:٥٨ ص

المفوضية الأوروبية تعلن عن حزمة عقوبات تاسعة ضد روسيا

المفوضية الأوروبية تعلن عن حزمة عقوبات تاسعة ضد روسيا

أعلنت المفوضية الأوروبية عن حزمة تاسعة من العقوبات ضد روسيا تطال القطاع المالي ووسائل الإعلام، سيبحثها وزراء خارجية دول الاتحاد الشهر الجاري.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تشمل العقوبات الجديدة 180 مؤسسة ومصرفا، ووسائل إعلام وشركات تكنولوجيا روسية.

ومن المرجح أن يبحث وزراء خارجية بلدان الاتحاد الأوروبي هذه العقوبات في الـ12 من ديسمبر الجاري.

المصدر: "موسكوفسكي كومسموليتس"

/انتهى/

رمز الخبر 1928513

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