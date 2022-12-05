المفوضية الأوروبية تعلن عن حزمة عقوبات تاسعة ضد روسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تشمل العقوبات الجديدة 180 مؤسسة ومصرفا، ووسائل إعلام وشركات تكنولوجيا روسية.

ومن المرجح أن يبحث وزراء خارجية بلدان الاتحاد الأوروبي هذه العقوبات في الـ12 من ديسمبر الجاري.

المصدر: "موسكوفسكي كومسموليتس"

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