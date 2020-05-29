على واشنطن أن تقرّ إما بالهزيمة أو تستمرّ بالمزيد من العزلة والإذلال

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي ردّ على تصريحات المندوب الخاص لشؤون ايران في الخارجية الاميركية برايان هوك الذي هدد ايران بالعقوبات القصوى، وقال ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ستكسر الضغوط الاميركية القصوى بمقاومتها القصوى وارادتها الصلبة وطاقاتها الذاتية.

وكان المندوب الخاص لشؤون ايران في الخارجية الاميركية برايان هوك قد ادعى في تصريح صحفي بانه على ايران ان تختار؛ إما التفاوض مع اميركا وإما مواجهة الانهيار الاقتصادي.

وفي الرد على ذلك كتب موسوي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": ان ضغوطكم القصوى سنكسرها بمقاومتنا القصوى وارادتنا الصلبة والاعتماد على طاقاتنا الذاتية.

واضاف: انه عليكم انتم ان تختاروا؛ إما ان تقروا بالهزيمة وتنتهجوا طريق احترام الشعب الايراني وإما ان تستمروا بالمزيد من ذلّكم ومكروهيتكم وعزلتكم./انتهى/