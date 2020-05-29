  1. السياسة
٢٩‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ٩:٢٧ ص

موسوي ردا على تصريحات "هوك" الأخيرة:

على واشنطن أن تقرّ إما بالهزيمة أو تستمرّ بالمزيد من العزلة والإذلال

على واشنطن أن تقرّ إما بالهزيمة أو تستمرّ بالمزيد من العزلة والإذلال

ردّ المتحدث باسم الخارجية عباس موسوي، بلغة مماثلة وأشدّ على تصريحات المندوب الخاص لشؤون ايران في الخارجية الاميركية برايان هوك الذي هدد ايران بالعقوبات القصوى، وقال "على واشنطن ان تختار بين ان تقرّ بالهزيمة وإما ان تستمر بالمزيد من العزلة والإذلال".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي ردّ على تصريحات المندوب الخاص لشؤون ايران في الخارجية الاميركية برايان هوك الذي هدد ايران بالعقوبات القصوى، وقال ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ستكسر الضغوط الاميركية القصوى بمقاومتها القصوى وارادتها الصلبة وطاقاتها الذاتية.

وكان المندوب الخاص لشؤون ايران في الخارجية الاميركية برايان هوك قد ادعى في تصريح صحفي بانه على ايران ان تختار؛ إما التفاوض مع اميركا وإما مواجهة الانهيار الاقتصادي.

وفي الرد على ذلك كتب موسوي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": ان ضغوطكم القصوى سنكسرها بمقاومتنا القصوى وارادتنا الصلبة والاعتماد على طاقاتنا الذاتية.

واضاف: انه عليكم انتم ان تختاروا؛ إما ان تقروا بالهزيمة وتنتهجوا طريق احترام الشعب الايراني وإما ان تستمروا بالمزيد من ذلّكم ومكروهيتكم وعزلتكم./انتهى/

رمز الخبر 1904533

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 2 + 1 =

    توب تن

    مقابلات

    الرأي