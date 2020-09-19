بعد توقف بسبب أزمة كورونا.. الرحلات الجوية بين دبي ومدينة لار الإيرانية تستأنف عملها مجددا

وأضاف ساماني في تصريح أدلى به إلى وكالة انباء فارس اليوم السبت، أن الرحلات الجوية الدولية تشهد زيادة طفيفة.
وأشار أن الرحلات الى مدن مدريد وميلان وفيينا استؤنفت مؤخرا، سبقتها اعادة تسيير الرحلات الى لندن وباريس ومانشستر.
أعلن أمين جمعية شركات الطيران الايرانية، مقصود أسعدي ساماني عن استئناف تسيير الرحلات الجوية بين مدينة "لار" جنوبي البلاد مع إمارة دبي، وذلك بعد تعليق بسبب جائحة كورونا.
وأضاف ساماني في تصريح أدلى به إلى وكالة انباء فارس اليوم السبت، أن الرحلات الجوية الدولية تشهد زيادة طفيفة.
وأشار أن الرحلات الى مدن مدريد وميلان وفيينا استؤنفت مؤخرا، سبقتها اعادة تسيير الرحلات الى لندن وباريس ومانشستر.
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