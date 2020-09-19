بعد توقف بسبب أزمة كورونا.. الرحلات الجوية بين دبي ومدينة لار الإيرانية تستأنف عملها مجددا

وأضاف ساماني في تصريح أدلى به إلى وكالة انباء فارس اليوم السبت، أن الرحلات الجوية الدولية تشهد زيادة طفيفة.

وأشار أن الرحلات الى مدن مدريد وميلان وفيينا استؤنفت مؤخرا، سبقتها اعادة تسيير الرحلات الى لندن وباريس ومانشستر.