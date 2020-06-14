سفير الجمهورية الاسلامية يؤكد استعداد البلاد لتوريد المنتجات الرياضية الى العراق

واشار مسجدي الى اهمية الرياضة ودور الاتحادات المحلية والدولية في تعزيز العلاقات الثنائية لاسيما الشعبية بين ايران والعراق؛ كما اكد على استعداد ايران لتوريد المنتجات الرياضية الى العراق واستقبال الفرق الرياضية من هذا البلد واقامة المعسكرات والمسابقات في مرحلة ما بعد رفع القيود الناجمة عن وباء كورونا.

الى ذلك، اكد الدرجال على ترحيب وزارة الشباب والرياضة العراقية بمساهمة الشركات الايرانية في بناء وتطوير المراكز الرياضية داخل العراق؛ مضيفا انه سيتم اتخاذ القرارات بشأن امكانية اقامة واستمرار المنافسات الرياضية قريبا./انتهى/