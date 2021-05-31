رئيس "الموساد": يجب مضاعفة الأنشطة ضد إيران ومحاربته بكل قوة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس جهاز "الموساد" الإسرائيلي المنتهية ولايته يوسي كوهين، في كلمة له خلال احتفال لمنحه درجة الدكتوراة الفخرية من جامعة "بار إيلان"، قال كوهين إنه "يجب العمل حتى يفهم كل من يتجاوز الخطوط الحمراء أنه سيدفع ثمنا باهظا".

وأضاف: "حتى تتمكن الكيان المحتل من مواجهة تحدياتها الأمنية يتطلب منها قيادة وشجاعة واستعداد للعمل".

واعتبر أن "النشاط الأمني اليوم هام جدا وليس أقل أهمية من النشاطات الحربية غدا".

وأضاف: "نحن نفهم أن السلام ليس مهمة سهلة لذلك تتضاعف خلال السنوات الأخيرة أهمية الحرب السرية".

وتابع: "جهاز الموساد يختص بإدارة معارك مستمرة.. ونحن في حالة دائمة من القتال ضد أعدائنا ومن أجل السلام".

جاءت هذه الادعاءات في الوقت الذي قال فيه العميد أمير علي حاج زاده قائد سلاح الجو في الحرس الثوري الإسلامي في حديث لـ "المسيرة": " تهديدات النظام الصهيوني والموساد وخيار الحرب ضد إيران خاصة بعد عجزها تجاه المقاومة الفلسطينية عملا عبث لان المقاومة فرضت هزيمة قاسية على هذا النظام في غزة.

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