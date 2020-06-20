وفاة 88 شخصا في العراق جراء جائحة كورونا

وذكرت الوزارة في بيان، انه "تم فحص (١٠٠٢٢) نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم السبت ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٤٣٥٢١٤)".
وبينت أن "مجموع الإصابات بلغ ٢٩٢٢٢، ومجموع حالات الشفاء ١٣٢١١، والراقدين الكلي ١٤٩٩٨، والراقدين في العناية المركزة ٢٤٧"، مؤكدة أن "مجموع الوفيات ١٠١٣".
أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية ، السبت، عن تسجيل 88 حالة وفاة و1870 اصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 1006 من الوباء.
وذكرت الوزارة في بيان، انه "تم فحص (١٠٠٢٢) نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم السبت ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٤٣٥٢١٤)".
رمز الخبر 1905139
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