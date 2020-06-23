القوات اليمنية تنفّذ أكبر عملية هجومية من نوعها على "الرياض"

وأوضح العميد يحيى سريع في البيان أن: عملية توازن الردع الرابعة دكت وزارة الدفاع والاستخبارات وقاعدة سلمان الجوية ومواقعَ عسكريةً في الرياض وجيزان ونجران.

وبين أن عملية توازن الردع الرابعة تمت بعدد كبير من الصواريخ الباليستيةِ والمجنحة "قدس" و "ذوالفقار" وطائرات سلاح الجو المسير.

وأكد ناطق القوات المسلحة اليمنية أن عملية توازن الردع الرابعة تأتي رداً على استمرار الحصار الظالم والعدوان الغاشم على أبناء شعبنا اليمني العظيم.

وحذر العميد سريع دول العدوان السعودي الأمريكي من مغبة التمادي في بغيه وعدوانه وإجرامه وممارسة حصاره الاجرامي، مشددا على حقنا المشروع والثابت الذي يحتمه الواجب الديني والأخلاقي والإنساني والوطني في الدفاعِ عن اليمن وشعبِه الصامدِ.

وأكد ناطق القوات المسلحة اليمنية أننا سننفذ المزيد من العمليات العسكرية الأشد والأقوى حتى رفع الحصار ووقف العدوان وتحقيق الحرية والاستقلال.