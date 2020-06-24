بولتون: ترامب لم يكن يأمل في نجاح "آبي" في التوسط مع إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن "كيودو"، أن "جون بولتون" مستشار الأمن القومي السابق بالبيت الأبيض كتب في جزء من كتابه "الغرفة التي حدثت" أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يدّعي أنه على الرغم من الشك في نجاح رئيس الوزراء الياباني "آبي شينزو" إلا أنه عيّنه وسيطاً بين "واشنطن" و"طهران" في عام 2019.

وقال "بولتون" أن "ترامب" استفاد أيضاً من علاقته الجيدة مع "آبي" وشجعه على زيادة أرباحه من صادرات المنتجات الزراعية الأمريكية.

جدير بالذكر أن "آبي" قام برحلة إلى "إيران" في يونيو 2019 ترافقها شائعات عن وساطة بين "الولايات المتحدة" و"إيران".

في الوقت نفسه قال "آية الله سيد علي الخامنئي" قائد الثورة الإسلامية: "أنا لا أعتبر شخص "ترامب" جديراً بالثقة، ولن أعطي له أي إجابة".

الآن وبعد عودة "آبي"، أخبر "ترامب" "بولتون" عبر الهاتف أنه لا يجب أن يأسف على ذلك، على الرغم من أنه لم يكن يتوقع سير الأمور بشكل جيد./انتهى/.