"الخزعلي" يهدّد الكاظمي ويعطي تحذيراً أخيراً للقوات الأمريكية

وإعتبر "الخزعلي" في مقابلة مع قناة "العهد" العراقية، أن إعتقال جهاز مكافحة الإرهاب لعناصر من الحشد بأمر من رئيس الوزراء يعد "فوضى عارمة"، مؤكّداً أنه لا توجد مذكرات قضائية للقبض على عناصر الحشد الشعبي بل هناك أوامر مباشرة بذلك من رئيس الحكومة.

وقال ليس هناك مسؤول عراقي قبل "الكاظمي" تجرّأ على إستهداف فصائل المقاومة العراقية.

أضاف: "أوجّه لرئيس الوزراء نصيحة أخيرة، الأفضل له عدم دخول في مواجهة مع الحشد الشعبي لأنهم يمثلون الشعب".

وشدّد الأمين العام لعصائب أهل الحق على أن: "لا أحد يستطيع منع المقاومين من قتال القوات الأمريكية لإخراجها من العراق إذا لم تنسحب بالطرق السلمية".

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