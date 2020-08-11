استهداف قوات امريكية على الحدود العراقية الكويتية

وقالت وكالة "رويترز": "انه تم استهداف قافلة عسكرية تابعة للقوات الامريكية بين الحدود العراقية الكويتية".
وأضافت انه تم استهداف القافلة العسكرية الامريكية تحمل عتادا للجيش الأمريكي بعبوة ناسفة على الحدود العراقية الكويتية.
/انتهى/
اكّدت مصادر عراقية انه تم استهدف قوات أمريكية بالقرب من معبر على الحدود بين العراق والكويت.
وقالت وكالة "رويترز": "انه تم استهداف قافلة عسكرية تابعة للقوات الامريكية بين الحدود العراقية الكويتية".
وأضافت انه تم استهداف القافلة العسكرية الامريكية تحمل عتادا للجيش الأمريكي بعبوة ناسفة على الحدود العراقية الكويتية.
/انتهى/
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