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١١‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ١١:٣٤ ص

استهداف قوات امريكية على الحدود العراقية الكويتية

استهداف قوات امريكية على الحدود العراقية الكويتية

اكّدت مصادر عراقية انه تم استهدف قوات أمريكية بالقرب من معبر على الحدود بين العراق والكويت.

وقالت وكالة "رويترز": "انه تم استهداف قافلة عسكرية تابعة للقوات الامريكية بين الحدود العراقية الكويتية".

وأضافت انه تم استهداف القافلة العسكرية الامريكية تحمل عتادا للجيش الأمريكي بعبوة ناسفة على الحدود العراقية الكويتية.

/انتهى/

رمز الخبر 1906467

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