استهداف قوات امريكية على الحدود العراقية الكويتية

وقالت وكالة "رويترز": "انه تم استهداف قافلة عسكرية تابعة للقوات الامريكية بين الحدود العراقية الكويتية".

وأضافت انه تم استهداف القافلة العسكرية الامريكية تحمل عتادا للجيش الأمريكي بعبوة ناسفة على الحدود العراقية الكويتية.

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