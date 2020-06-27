ظريف: العقوبات واغتيال الشهيد سليماني لن تمكن الأعداء من هزيمة المقاومة

وجاء ذلك في كلمة القاها ظريف بمنتدى "تكريم معاقي الحرب وشهداء السلاح الكيميائي، الأنفاس المحروقة، ضحايا حقوق الانسان الامريكية" الذى عقد عبر الفيديو اليوم السبت، وأضاف ظريف: اننا شاهدنا في مأساة سردشت مظهرين للإنسانية والوحشية في نفس الوقت مؤكدا ان ايران لم تتخلى ابدا ولم تخرج عن دائرة الإنسانية وقوة الايثار ولم ترد بالمثل مطلقا وهذه مفخرة سجلها التاريخ للجمهورية الاسلامية الايرانية حيث لم تتخلى عن مباديئها الانسانية في مواجهة الظلم والوقوف بوجه الوحشية .

وتابع: الأمم المتحدة بحثت مرارا قلق الجمهورية الإسلامية الايرانية من استخدام العراق للأسلحة الكيماوية ومزاعم العراقيين ضد بلادنا ، وفي كل هذه التحقيقات توصلت إلى استنتاج بأن الجانب الذي استخدم السلاك الكيمياوي هو نظام صدام .

ونوه ظريف إلى أن المرة الأولى التي أدان فيها مجلس الأمن الدولي استخدام العراق للأسلحة الكيميائية كان عند نهاية الحرب الإيرانية العراقية.

وقال وزير الخارجية: الادارة الاميركية تحول اليوم من خلال حظرها اللاانساني دون وصول الأدوية اللازمة لضحايا الاسلحة الكيمياوية والأدوية اللازمة لباقي المضحين ، فضلا عن الأدوية اللازمة لمختلف المرضى.

وأضاف ظريف: الادارة الاميركية لم تعترف بحقوق الإنسان في الأسلحة الكيميائية ، كما أنها لم تعترف بحقوق الإنسان في الحظر ، فضلا عن أنها لم تحترم حقوق الإنسان في إرهابها الاقتصادي.