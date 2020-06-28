الحرس الثوري يعلن عن كشف مفاجآت مذهلة /طهران تؤكد ضلوع الغرب في هجوم "سردشت"

الحرس الثوري يعلن عن كشف مفاجآت مذهلة

أعلن القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء "حسين سلامي"، أمس السبت، أن الحظر التسليحي وفر فرصة للعلماء الإيرانيين لتلبية حاجات البلاد الدفاعية اعتمادا على القدرات الوطنية، وقال "سنشهد الكشف عن منظومات مذهلة في القريب العاجل".

تسجيل 125 حالة وفاة جراء كورونا في ايران

اعلنت وزارة الصحة الايرانية أمس (27 يونيو/ حزيران) عن تسجيل الفي و 456 حالة اصابة جديدة بكورونا و125 وفاة جديدة جراء الابتلاء بكورونا.

قائد الثورة يؤكد ضرورة الحفاظ على البلاد امام العداء الامريكي والبريطاني

أكد قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، ضرورة الاهتمام بالبلاد في جميع المجالات، بما في ذلك في مواجهة الأعمال العدائية الأمريكية والبريطانية الخبيثة، وكذلك في مواجهة إجراءات الدول الأوروبية.

طهران تؤكد ضلوع الغرب في هجوم "سردشت"

كتبت وزارة الخارجية الايرانية في تغريدة على حسابها على تويتر ان ايران لم ولن تنسى ابدا دعم الولايات المتحدة وأوروبا لصدام في هجومه الكيمياوي المروع على مدينة سردشت.

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