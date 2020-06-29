اصدار مذكرة توقيف بحق "ترامب" لجريمة إغتيال الشهيد "سليماني"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن "علي القاصى مهر" المدعي العام لطهران قال في إجتماع اليوم الإثنين للقضائيين: "أنه تم التعرف على ستة وثلاثين شخصاً متورطين في إغتيال "الحاج قاسم" بمن فيهم مسؤولون سياسيون وعسكريون من الولايات المتحدة وحكومات أخرى، حيث قام القضاء بإبلاغ الشرطة الدولية باسمائهم وإحالتهم للتحقيق القضائي".

وإتهمهم بعمليات القتل والأعمال الإرهابية التي تحدث في المنطقة مؤكّداً أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" كان على رأس القائمة وأن ملاحقته ستستمر حتى بعد إنتهاء فترة ولايته.

إنتهاء قضية المتأخرات المصرفية لشركة فولاذ الفارسية

وبالإشارة إلى جهود القضاء المبذولة في تحصيل متأخرات البنوك الضخمة، اعن عن أن متابعات المدعي العام في طهران بخصوص ملف شركة "برشبن فولاد" لصناعة الصلب توصلت الى نتيجة.

وأضاف "القاصى مهر": نظرا الى الحكم الذي أصدر للشركة المذكورة بدفع 28 مليوناً و 980 ألف درهم لبنك "ملت" ووجود دين بقيمة 11 ألف مليار تومان لبنك "صادرات"، فإنه تم عقد إجتماع مشترك في محكمة الجرائم الإقتصادية، وقرر أن يتم تحويل أسهم بنك "صادرات" الذي كان ضمن هذه الشركة القابضة، ليتم مقايضة الديون المذكورة والتي تساوي نحو 12 الف مليار بالاجمال، وتم ذلك في الـ20 من يونيو.