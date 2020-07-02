الحظر الأمريكي الظالم لن يثنينا عن المضي قدماً

وفي كلمته اليوم الخميس خلال مراسم جرت عبر الاجواء الافتراضية لتدشين مشاريع وطنية من قبل وزارة الطاقة في محافظتي فارس وكرمانشاه، صرح الرئيس روحاني انه في الوقت الذي يفرض فيه النظام الاميركي الظالم الحظر والضغوط على البلاد يوميا نقوم نحن بتدشين منجزات جديدة بكل فخر.

واعرب عن امله بتنفيذ جميع البرامج المدرجة في جدول اعمال الحكومة واضاف، اليوم ورغم الضغوط والحظر فان الشعب والحكومة والمسؤولين على استعداد دائم لتقديم الخدمات ومعالجة المشكلات قدر استطاعتهم.

واشار الى اهمية سد "شرف شاه" التي تم تدشينه اليوم في توفير المياه للاراضي الزراعية لمنطقة سومار وكيلان غرب بمحافظة كرمانشاه واضاف، انه علينا بذل الجهود عبر اعمار سومار لتتحول هذه المنطقة مستقبلا الى احدى نقاطنا التجارية مع العراق حيث هنالك امام سومار مدينة مندلي في الجانب العراقي والتي تعد اقرب نقطة الى شمال بغداد وسامراء وكردستان العراق.

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